وأعربت وزارة الخارجية عن "استنكار مملكة البحرين الشديد لمحاولة مسلح اقتحام فعالية العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق العاصمة الأميركية واشنطن بحضور الرئيس دونالد ترامب، معبرة عن إدانتها للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله".

وأكدت وزارة الخارجية "تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة والشعب الأميركي، مشيدة بكفاءة عناصر أمن وحماية الرئيس الأميركي، التي تمكنت من إفشال المحاولة واعتقال المهاجم، متمنية لرجل الأمن المصاب الشفاء العاجل، وللرئيس الأميركي الصحة والسلامة، وللولايات المتحدة دوام الاستقرار والنماء والازدهار".

وشهد فندق هيلتون واشنطن بالولايات المتحدة إطلاق نار خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب، ما دفع جهاز الخدمة السرية لإجلاء الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا، إضافة إلى أعضاء بارزين في إدارته إلى خارج القاعدة التي كانوا يتواجدون فيها بالفندق.

وأعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الأمن في حفل العشاء.

وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن المشتبه به المعتقل حاليا يدعى كول توماس ألين، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من كاليفورنيا.