وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة "إكس": "أمس (الجمعة) كانت السفينة (سيفان) من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب أنشطتها المتعلقة بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية، بقيمة مليارات الدولارات".

وتابع المنشور: "في وقت سابق من اليوم (السبت)، اعترضت مروحية تابعة للبحرية الأميركية، من على متن المدمرة الصاروخية (يو إس إس بينكني) السفينة (سيفان) في بحر العرب".

وأكدت "سنتكوم" أن السفينة التجارية "تلتزم حاليا بتوجيهات الجيش الأميركي بالعودة إلى إيران برفقة حراسة".

وختم المنشور: "تواصل القوات الأميركية إنفاذ العقوبات الأميركية وتطبيق الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بشكل كامل، وقد تم تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار".

وقبل أيام فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصارا على الموانئ الإيرانية، للضغط على طهران وإجبارها على فتح مضيق هرمز، بعد فشل جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، بينما قالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى رفع الحصار.

وكان من المقرر عقد جولة أخرى في باكستان، إلا أن ترامب ألغى رحلة مبعوثيه إلى إسلام آباد، مما أثار الشكوك بشأن إمكانية إنهاء الصراع في وقت قريب.