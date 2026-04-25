وشملت الغارات بلدات حداثا وزبقين والسلطانية وخربة سلم جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "عدة مواقع تابعة لحزب الله، تستخدم لشن هجمات ضد إسرائيل والجنود الإسرائيليين".

وجاء هذا الإعلان بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بشن هجوم كبير على حزب الله، عقب ما قال إنها "انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل العمل بحزم ضد التهديدات الموجهة ضد المدنيين الإسرائيليين والجنود الإسرائيليين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

ويتأرجح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديده لثلاثة أسابيع، وحديثه بنبرة متفائلة عن آفاق السلام بين إسرائيل ولبنان عقب جلسة تفاوض على مستوى السفراء عقدت في البيت الأبيض.

وقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، السبت، حسب وزارة الصحة، مما يرفع عدد الذين قتلوا في ضربات مماثلة منذ الجمعة إلى 12.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر في حزب الله، ورصد انتهاكات للهدنة، وأشار على وجه الخصوص إلى رصد "هدف جوي مشبوه"، ومسيّرات أطلقت تجاه قواته في جنوب لبنان.

وقتل 2496 شخصا وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، السبت، كما نزح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع.

والسبت أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن "الخط الأصفر"، الممتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود من البحر المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا.