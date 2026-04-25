وأفادت الهيئة بأنه تم الإبلاغ عن "حادث" على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرق مدينة ماريو في شرق الصومال، مشيرة إلى أن "أفرادا غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلا بحريا جنوبا داخل المياه الإقليمية الصومالية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم تصدر السلطات الصومالية تعليقا فوريا على الحادث.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الهيئة ذاتها أن "أحد عشر مسلحا" اختطفوا سفينة صيد ترفع العلم الصومالي، معتبرة أن "هذه الأحداث مجتمعة تشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة".

وشهدت السواحل الصومالية في السنوات الماضية تراجعا ملحوظا في أعمال القرصنة بعد أن بلغت ذروتها عام 2011، وذلك بفضل انتشار دوريات بحرية دولية وتعيين حراس مسلحين على متن السفن التجارية، إضافة إلى إنشاء قوة شرطة بحرية في إقليم بونتلاند.

غير أن حوادث الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صعود مهاجمين إلى ناقلة نفط على بعد نحو ألف كيلومتر من السواحل في أكتوبر الماضي، أعادت المخاوف من عودة هذه الظاهرة في منطقة القرن الإفريقي.