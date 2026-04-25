وجاءت التحذيرات بالتزامن مع تصعيد ميداني، حيث تعرضت بلدة حولا لقصف مدفعي، فيما سمع دوي انفجار عنيف في بلدة الخيام، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

كما سجل تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك وقرى المنطقة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق دير الزهراني وكفر رمان والسامية، مؤكدا أنها كانت تمثل "تهديدا حقيقيا" لقواته.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الجمعة، مقتل 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية جنوب البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 6 من عناصر حزب الله في بنت جبيل خلال اشتباكات.