وأوضح قرقاش في مداخلة عبر الفيديو مع "مؤتمر السياسة العالمية": "بالطبع، شهدنا إثر ذلك سلسلة من المحاولات الدبلوماسية والمواجهات العسكرية لمعالجة هذه المسألة، وفي جميع الحالات لم تفضِ هذه المحاولات الدبلوماسية ولا المواجهات العسكرية إلى حلول حاسمة".

كما أشار إلى أن إيران وسعت رقعة الحرب من دون الاكتراث لعلاقاتها الإقليمية، لافتا إلى أن دول المنطقة أدركت الآن أن طهران باتت تشكل تهديدا استراتيجيا على المدى البعيد.

وقال: "الاستراتيجية الإيرانية كانت تقوم على توسيع رقعة الحرب دون اكتراث يذكر بعلاقاتها الإقليمية بعيدة المدى. أعتقد أن ذلك سيؤثر على المدى البعيد على مكانة إيران وموقعها في المنطقة".

وأضاف قرقاش: "بات جليا الآن للمنطقة، ولدولة الإمارات وسائر الدول، أن إيران تشكل تهديدا استراتيجيا على المدى البعيد. وأعتقد أنه لا بد من التمييز بين العلاقات والثقة".

وتابع: "قد تعود العلاقات في مرحلة ما، لكن الثقة شيء مختلف عن العلاقات. إيران، في رأيي، سينظر إليها باعتبارها تهديدا استراتيجيا من منظور المنطقة لعقود طويلة".