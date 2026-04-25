وأرفقت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الصورة بتعليق، قالت فيه إن "المدمرة المزودة بصواريخ موجهة (يو إس إس رافائيل بيرالتا) تفرض الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية أمام سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران، 24 أبريل (الجمعة)".

وتأتي هذه التطورات وسط مساع لعقد جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران، تستضيفها إسلام آباد.

والجمعة توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية، بينما من المقرر أن يسافر إليها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت.

وقبل أيام فرض ترامب حصارا على الموانئ الإيرانية، للضغط على طهران وإجبارها على فتح مضيق هرمز، بعد فشل جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، بينما قالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى رفع الحصار.

وأكد ترامب لـ"رويترز"، الجمعة، أن الجيش الأميركي سيواصل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لحين التوصل إلى اتفاق.

ولدى سؤاله عما هو مطلوب لرفع الحصار، قال ‌ترامب: "سأضطر للإجابة على هذا السؤال لاحقا. ينبغي أن أرى ما سيعرضونه".

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إن الحصار الأميركي "يتسع إلى نطاق عالمي"، وإن إيران لديها فرصة لعقد "صفقة جيدة" مع الولايات المتحدة.

كما أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات ​اعتراض السفن الإيرانية في المحيطين الهادي والهندي.

وأظهرت بيانات شحن صدرت الجمعة، أن 5 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض شديد عن نحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب.

وتضمنت هذه السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية واحدة، بينما لم تعبر أي من ناقلات النفط الخام العملاقة التي عادة ما تغذي أسواق الطاقة العالمية.