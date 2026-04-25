وأفادت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل لم تنفذ اتفاقها مع الولايات المتحدة لوقف الغارات الجوية خلف الخط الأصفر، وهو الخط الذي يحدد الجزء الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الأمر ومسؤولين عسكريين، أن الطلب الأميركي لإسرائيل جاء بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران مطلع شهر أبريل الجاري.

وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل إن عليها وقف الغارات "ما لم يكن هناك تهديد مباشر لحياة الجنود"، وذكرت "هآرتس" أن إسرائيل وافقت على الطلب، لكنها واصلت شن غارات خلف الخط الأصفر.

والجمعة أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 13 فلسطينيا من جراء 3 ضربات إسرائيلية، استهدفت مواقع متفرقة من القطاع، من بينهم 8 في هجوم على سيارة للشرطة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بشكل شبه يومي.

وفي مستشفى الشفاء، قال محمد القصاص الذي قتل شقيقه في إحدى الضربات، لـ"فرانس برس": "الحرب لم تتوقف أبدا. هذا ليس عدلا".

ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا، جاء فيه: "في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، رصد جنود إسرائيليون تابعون للقيادة الجنوبية مسلحين إرهابيين من حركة حماس في شمال قطاع غزة كانوا ينشطون على مقربة منهم وشكلوا تهديدا لهم. ولإزالة هذا التهديد تم القضاء على المسلحين في غارة جوية".

وقتل ما لا يقل عن 792 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، علما أن الأمم المتحدة تعتبر هذه الأرقام موثوقة.

وفي المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 جنود في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار.