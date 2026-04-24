وقال متحدث باسم الخارجية ⁠الإيرانية في ‌منشور ‌على منصة "إكس"، ليل الجمعة، إنه "من ‌غير ⁠المقرر ⁠عقد ‌اجتماع ⁠بين طهران وواشنطن".

ووأضاف المتحدث أنه "سيتم نقل ملاحظات إيران إلى باكستان"، التي تتوسط بين طهران وواشنطن في محاولة لتسوية الصراع.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيعقدان محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووصل عراقجي إلى إسلام آباد، الجمعة، لمناقشة مقترحات ⁠بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يصل المفاوضان الأميركيان السبت.

وقالت مصادر باكستانية إنه ليس من المقرر أن يلتقي عراقجي مفاوضين أميركيين في إسلام آباد.

وفي السياق ذاته، قال ترامب لـ"رويترز"، الجمعة، ​إن إيران تعتزم تقديم ⁠عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف: "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث".

وذكر الرئيس الأميركي أنه لا يعرف بعد تفاصيل هذا العرض، علما أنه يشدد على أن أي اتفاق لا بد ‌أن يشمل ‌تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب، والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

والخميس عبر ترامب عن قلقه بشأن قيادة إيران، وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن القيادة في حالة انقسام.

وعندما سئل عن ⁠الطرف الذي ‌تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب لـ"رويترز": "لا أريد ⁠أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص ⁠الذين يتولون المسؤولية الآن"، وأحجم عن تحديد أسماء.

وأكد أن الجيش الأميركي سيواصل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لحين التوصل إلى اتفاق.

ولدى سؤاله عما هو مطلوب لرفع الحصار، قال ‌ترامب: "سأضطر للإجابة على هذا السؤال لاحقا. ينبغي أن أرى ما سيعرضونه".