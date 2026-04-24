وقالت الوزارة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان 24 أبريل، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 6 من عناصر حزب الله اللبناني في بلدة بنت جبيل، خلال تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وبحسب بيان الجيش، فإنه "رصد مسلحين ناشطين"، في البلدة التي شهدت معارك عنيفة قبل إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أنه "فور رصدهم اندلع تبادل لإطلاق النار، تم خلاله تحييد اثنين"، مشيرا إلى أنه جرى لاحقا استهداف المبنى الذي كانوا يتحصنون فيه، مما أسفر عن مقتل الأربعة الآخرين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، أنه شن غارات استهدفت منصات إطلاق تابعة لحزب الله في منطقتي يطار وكفرا جنوبي لبنان، شمال ما وصفه بـ"خط الدفاع الأمامي".

وقال إن المنصات المستهدفة "كانت تشكل تهديدا مباشرا لقواته ولمواطني إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش أن عدة طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت في وقت سابق من قبل حزب الله باتجاه قواته جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذه المسيّرات انفجرت قرب القوات من دون تسجيل إصابات.

وتأتي هذه التطورات، في وقت قال به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله "يحاول تقويض الجهود الرامية إلى ترسيخ الهدوء مع لبنان"، عقب تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.