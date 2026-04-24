وبحسب الجيش، رصدت القوات 6 مسلحين كانوا ينشطون في بنت جبيل التي شهدت معارك عنيفة قبل إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الجيش "فور رصدهم، اندلع تبادل لإطلاق النار بين المخربين والجنود، تم خلاله تحييد اثنين من المخربين".

وأضاف البيان "لاحقا، استهدفت القوات المبنى الذي كان المخربون ينشطون منه، وأسفرت الضربة عن تحييد الإرهابيين الأربعة المتبقّين".

وجاء هذا الاشتباك في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله يحاول "تقويض" الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام مع لبنان، وذلك عقب تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.