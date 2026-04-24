وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان: "بدأنا مسارا للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تقويض ذلك".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "نحن نحتفظ بحرية التصرف الكاملة ضد أي تهديد".

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، إن القرار جاء بعد اجتماع عقد في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى.

وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في 2 مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة 10 أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.