تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، تم اعتماده من طرف إغناسيو كاسيس، المستشار الفيدرالي، نائب رئيس الكنفدرالية السويسرية، وزير الشؤون الخارجية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى برن.

وفي الوثيقة ذاتها المعتمدة، أشادت سويسرا باعتماد قرار مجلس الأمن 2797، مؤكدة أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق"، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما ذكرت سويسرا بـ"دعمها للدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة، وكذا للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام".

ويندرج تأكيد سويسرا مجددا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب ضمن استمرارية التوافق الدولي المتنامي الذي أفرزته الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي.