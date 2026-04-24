وأوضحت اليونيفيل في بيان، أن الجندي ريكو براموديا (31 عاماً) توفي اليوم بعد أسابيع من إصابته في الانفجار الذي وقع ليلة 29 مارس في قاعدة عدشيت القصير بمنطقة مرجعيون.

وأضافت أن الجندي الراحل كان قد نُقل إلى أحد مستشفيات بيروت لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وشددت القوة الأممية على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، محذرة من أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.