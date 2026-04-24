وقالت الداخلية السورية في بيان: "في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، ألقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".

وأكد بيان الداخلية أن العملية "استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وإن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة "إكس" "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الـ13 لمجزرة التضامن، التي راح ضحيتها -بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية- أكثر من 40 شخصا، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء.

وظهر أمجد يوسف في مقطع فيديو سرّب قبل سنوات بلباس عسكري، يأمر أشخاصا عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يُطلق عليهم النار ويُلقون في حفرة تكدست فيها جثث.

وأثار تسريب الفيديو آنذاك ضجة واستياء واسعا على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية وفي العالم.

وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.