وذكرت إيلا واوية في تدوينة عبر منصة "إكس" أن "الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على مبان عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان"، موضحة أن الضربات استهدفت "مباني عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين جنوب لبنان، والتي استخدمها تنظيم حزب الله لتنفيذ خطط وأنشطة تُصنَّف على أنها ‘إرهابية’ ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وأضافت أن "هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق الصواريخ الذي نفذه حزب الله باتجاه منطقة شتولا الخميس".

وأكدت واوية أن الجيش "سيواصل العمل بحزم ضد التهديدات الموجهة ضد مواطني دولة إسرائيل وقواته"، مشيرة إلى أنه "يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيجري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، أن القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى.وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

واستقبل ترامب في البيت الأبيض، الخميس، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، حيث قال: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.