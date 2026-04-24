وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرين في بلدة الخيام.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر الجمعة، على أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. واستهدفت منزلا في بلدة تولين في جنوب لبنان، أعقبها قصف مدفعي إسرائيلي استهدف لبلدة. وأغار على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارة على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

والخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيجري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، أن القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.