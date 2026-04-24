أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الجمعة، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية بقوة 5.77 درجة على بعد 412 كيلومترا شمالي مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.
وأضاف المعهد أن الهزة سجلت الساعة 05:18 صباحا بالتوقيت المحلي (02:18 بتوقيت غرينتش) ووقعت على عمق 26.85 كيلومتر.
وذكر المعهد أنه تلقى "ما يفيد بالشعور الخفيف بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض في وقت سابق اليوم إن زلزالا بقوة 5.95 درجة هز جزيرة كريت في اليونان.