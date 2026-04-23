وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية في منشور على حسابها في "إكس": "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي خلال دقائق معدودة المنصة التي أُطلقت منها عدة قذائف باتجاه منطقة شتولا".

وأضافت: "تم استهداف منصة أخرى مشحونة وجاهزة للإطلاق، كانت تشكل تهديدا على جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وكان حزب الله قد أعلن مساء الخميس مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على بلدة شتولا الإسرائيلية، ردا على ما وصفه بانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار، واستهدافها بلدة في جنوب لبنان.

وشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا الخميس، حيث قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية بالنبطية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسلحين اثنين بمنطقة عيناتا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيجري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

واستقبل ترامب في البيت الأبيض، مساء الخميس، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، حيث قال: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".

وأكد ترامب أن "على إيران أن تقطع تمويلها لحزب الله"، مضيفا أن "الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال 3 أسابيع".

ويوم الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الاتصالات الدولية الجارية تركز على وقف التصعيد العسكري وإطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية قال عون، في مستهل جلسة الحكومة، إن الاتصالات التي أُجريت "لا سيما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إضافة إلى نتائج الاجتماع الأول في وزارة الخارجية الأميركية"، وُضعت في أجوائها قيادات لبنانية، من بينهم نبيه بري ونواف سلام.

وأوضح أن هذه الاتصالات "تركزت على وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار تفاوض على أساس إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وانسحابها من الأراضي التي تحتلها، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية"، إضافة إلى "البحث في النقاط العالقة حول الخط الأزرق".

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.