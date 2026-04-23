وأضاف ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، أن القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى.

وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "أتطلع في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزيف عون".

واستقبل ترامب في البيت الأبيض، مساء الخميس، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، حيث قال: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".

وأكد ترامب أن "على إيران أن تقطع تمويلها لحزب الله"، مضيفا أن "الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال 3 أسابيع".

وذكر وزير الخارجية روبيو أن لبنان "عانى كثيرا من حزب الله"، مضيفا أن "لبنان وإسرائيل يريدان السلام".

من جانبه قال فانس إن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "لحظة تاريخية".

ويوم الخميس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الاتصالات الدولية الجارية تركز على وقف التصعيد العسكري وإطلاق مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية قال عون، في مستهل جلسة الحكومة، إن الاتصالات التي أُجريت "لا سيما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إضافة إلى نتائج الاجتماع الأول في وزارة الخارجية الأميركية"، وُضعت في أجوائها قيادات لبنانية، من بينهم نبيه بري ونواف سلام.

وأوضح أن هذه الاتصالات "تركزت على وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار تفاوض على أساس إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وانسحابها من الأراضي التي تحتلها، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية"، إضافة إلى "البحث في النقاط العالقة حول الخط الأزرق".

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.