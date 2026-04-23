وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 3 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، بينما أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين، بينهما طفل.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية" والتي تبعد نحو 30 كيلومترا من الحدود اللبنانية الجنوبية، "أدت إلى 3 شهداء".

ومن جانبه، قال ​الجيش الإسرائيلي إنه قتل شخصين مسلحين ​في منطقة ‌عيناتا بجنوب لبنان بعد رصدهما ‌وهما ‌يقتربان من جنود ويشكلان ما ‌وصفه بأنه "تهديد ‌فوري".

ولم ⁠يتضح بعد ما إذا ⁠كانت ‌الواقعة مرتبطة ⁠بالضربات التي تحدثت عنها ⁠وزارة الصحة ​اللبنانية ⁠بمناطق ​قريبة، الخميس.

وتأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماع ثان يعقد في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.