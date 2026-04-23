وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية قال عون، في مستهل جلسة الحكومة، إن الاتصالات التي أُجريت "لا سيما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إضافة إلى نتائج الاجتماع الأول في وزارة الخارجية الأميركية"، وُضعت في أجوائها قيادات لبنانية، من بينهم نبيه بري ونواف سلام.

وأوضح أن هذه الاتصالات "تركزت على وقف إطلاق النار، وإطلاق مسار تفاوض على أساس إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وانسحابها من الأراضي التي تحتلها، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية"، إضافة إلى "البحث في النقاط العالقة حول الخط الأزرق".

وانتقد عون ما وصفه بـ"تناول غير دقيق" لبعض وسائل الإعلام لهذا الملف، مؤكدا أنها "أوردت معلومات غير صحيحة".

لقاء مرتقب في واشنطن

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "لقاء سيُعقد مساء اليوم في واشنطن من أجل تمديد وقف إطلاق النار"، لافتا إلى أنه سيشمل أيضا "وقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي".

وأضاف أن سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض، "ستحمل هذه البنود إلى اللقاء، وستعمل ما في وسعها من أجل الحصول عليها".

ورأى عون أن "الشق الإيجابي يكمن في أنه للمرة الأولى، يعود ملف لبنان إلى الطاولة الأميركية"، مشيرا إلى أن ذلك "يفتح الباب أمام ترميم الاقتصاد وإعادة الإعمار، إذا سارت الأمور كما يجب".

وكشف عن أمله في زيارة واشنطن ولقاء الرئيس ترامب، قائلا إن "الاتصال الهاتفي لا يكفي للوصول إلى تفاهم"، لكنه أشار إلى أن ترامب "كان متعاطفا مع لبنان وأعلن أنه يحب هذا البلد، وهذا ما يجب أن نبني عليه للمستقبل".

وتوجه عون بالشكر إلى "الدول الشقيقة والصديقة على المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية التي أرسلتها ولا تزال"، مؤكداً أنها تساهم في "التخفيف من معاناة النازحين".

التزام بإنهاء الحرب

وشدد الرئيس اللبناني على أنه سيعمل على "معالجة الخروقات التي حصلت لوقف إطلاق النار" من خلال اجتماع واشنطن، مؤكداً: "أنا كرئيس للجمهورية مسؤول تجاه وطني وشعبي، وسأعتمد أي وسيلة كفيلة بإنهاء الحرب والدمار".

وأضاف أنه يلتقي "الكثير من اللبنانيين، ومنهم أهالي شهداء أمن الدولة الذين استشهدوا في سراي النبطية"، مشيراً إلى أنهم "يصرّون على أنهم تعبوا ويرغبون في الانتهاء من الحروب التي لا تحقق الاستقرار المستدام".

وعلى صعيد داخلي، عرض عون "إمكان رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام، نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب التطورات الراهنة"، إضافة إلى "منحهم مساعدة استثنائية لمرة واحدة".