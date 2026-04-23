وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إنه تم إبلاغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذا القرار من جانب ميريا أكويرو دي كوراليس، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الهندوراس، عبر رسالة رسمية الأربعاء.

وأكدت أكويرو دي كوراليس، في الرسالة، أن هذا "التعليق ينبع من قرارها السيادي (الهندوراس)، القائم على تشبثها التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

كذلك جددت الهندوراس في الرسالة "التأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم، وكذلك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2797".

وأبلغت الهندوراس أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، بهذا القرار.

جدير بالذكر أن الهندوراس، البلد الواقع بأميركا الوسطى، كان قد اعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" في 1989، وجدد تأكيد هذا الاعتراف في 2022.