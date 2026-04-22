وبحسب بيان للرئاسة، الأربعاء، وأوضح عون خلال استقباله "اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي"، أن تحركاته الدبلوماسية تركز على هدف أساسي يتمثل في "المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي".

وأشار إلى أن المفاوضات المرتقبة تقوم على عدة مرتكزات، أبرزها "وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، إضافة إلى البدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب".

ولفت إلى أن الدعم الدولي، ولا سيما من دونالد ترامب، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة، "وفّر فرصة لا يجوز أن نضيعها لأنها قد لا تتكرر".

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، شدد الرئيس اللبناني على أن عودة النازحين إلى قراهم تمثل أولوية، خاصة في جنوب البلاد، قائلاً إن "أبناء الجنوب ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية"، مؤكداً أن الدولة ستعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم "بكرامة وعنفوان".