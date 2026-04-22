وقال ساعر، إن حزب الله يمثل "العقبة" أمام التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع بين إسرائيل ولبنان، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التعاون لمواجهة النفوذ الإيراني في البلاد.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت "قرارا تاريخيا" بإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن الحوار المباشر سيتجدد الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ أكثر من 40 عاما.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن حزب الله "يضر بسيادة لبنان ويعرض مستقبله للخطر" تماما كما يهدد أمن إسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التعاون ضد ما أسماه "دولة الإرهاب" التي أنشأتها الجماعة.

وقلل ساعر من حجم النزاعات التقنية بين البلدين، قائلا: "ليست لدينا خلافات كبيرة مع لبنان.. هناك عدد محدود من الخلافات بشأن ترسيم الحدود يمكن حلها".

ووجه ساعر دعوة مباشرة للحكومة اللبنانية للتحلي بـ "الشجاعة" والتحرر من ما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني"، مؤكدا أن هذا التعاون يصب في مصلحة سيادة لبنان واستقلاله.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة على أنحاء لبنان وتوغلت في الجنوب بعدما دخل حزب الله الحرب دعما لإيران في الثاني من مارس الماضي.

ورغم سريان الهدنة بين لبنان وإسرائيل التي بدأت الجمعة، لا يزال الجنود الإسرائيليون ينشطون في جنوب لبنان، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن الدولة العبرية ستستخدم "كامل قوتها" إذا تعرضت لتهديد.

وبموجب شروط الهدنة، تقول إسرائيل إنها تحتفظ بحق التحرك ضد "هجمات مخطط لها أو وشيكة أو جارية".