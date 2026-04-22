ونقل "المركز الفلسطيني للاعلام" عن مصادر محلية قولها إن "قصف الاحتلال استهدف مواطنين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة".

ووفق المركز: "شهد قطاع غزة اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف طال مناطق متفرقة في شرق القطاع وجنوبه، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأفادت مصادر محلية بأن "القصف استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شهدت مناطق شرق وجنوب خانيونس إطلاق نار كثيف من ال ليات والدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع استهداف محيط دوار العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف نازحين".