وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن عدد الحوادث، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والهجمات، ارتفع بنسبة 46 بالمئة خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي أسبوعي منذ بدء الهدنة.

وقتل أربعة فلسطينيين، الثلاثاء، جرّاء قصف وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي في جنوب وشمال قطاع غزة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقتلت فلسطينية بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على نحو نصف قطاع غزة، بينما أعادت حركة حماس فرض سيطرتها على المناطق المتبقية.

وأكدت حماس ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها في القطاع وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، قتل أكثر من 760 فلسطينيا في غزة، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع الساحلي.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها.