وأضاف أن هذا الاقرار "يعكس عمق العلاقة التي بُنيت على المصالح المشتركة، والاستثمارات المتبادلة، والثقة الاستراتيجية طويلة الأمد".

وقال العتيبة في منشور على حساب السفارة على منصة إكس: "أيّ إشارة إلى أن دولة الإمارات تحتاج إلى دعم مالي خارجي لا تعكس الواقع. فالإمارات تُعدّ من أكثر الاقتصادات العالمية مرونة واستقراراً مالياً، حيث تمتلك أصولاً سيادية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، وأكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى قطاع مصرفي يضم ودائع تقارب 1.5 تريليون دولار".

وتابع: "وتُعد هذه القوة الاقتصادية السبب في أن الإمارات استثمرت بالفعل أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مع وجود مسار واضح لزيادة هذا الرقم بشكل كبير في المستقبل".



وختم قائلا: "وسيواصل كل من الإمارات والولايات المتحدة تحقيق الازدهار المشترك لعقود قادمة، ليس لأن أحدهما يعتمد على الآخر للدعم، بل لأن كليهما يستفيد من واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في العالم".