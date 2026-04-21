وقال سلام خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء في باريس: " لا نريد مواجهة مع حزب الله لكننا لن نسمح له بإحراجنا وترهيبنا".

وأضاف أنه :"لا يمكن أن تكون هناك دولة ذات سيادة والسلاح في يد الجيش وجماعات مسلحة خارج القانون".

وأوضح رئيس الحكومة أن المفاوضات مع إسرائيل ستكون شاقة، وستحتاج إلى دعم فعال من الشركاء، مؤكدا أن بيروت ستواصل مسار الدبلوماسية، من خلال محادثات مباشرة مع إسرائيل.

ولفت سلام إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن بهدف واضح وهو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان.