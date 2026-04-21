وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن :"حزب الله أطلق قبل وقت قصير عدة صواريخ باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة رب ثلاثين جنوب لبنان".

وأشار ، في سياق توضيح إضافي، إلى أن صفارات الإنذار في منطقتي كفار يوفال ومعْيان باروخ جرى تنشيطها على الأرجح بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

واعتبر الجيش أن عمليات الإطلاق تمثل "انتهاكا صارخا" لاتفاق وقف إطلاق النار.