وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي دخلت عامها الرابع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد، إضافة إلى فرار أكثر من 4 ملايين إلى دول مجاورة.

وذكرت المنظمة أنه بين نوفمبر 2024 وحتى الشهر الماضي، عاد نحو 3.99 مليون شخص إلى ديارهم، خصوصا في الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقالت نائبة مدير إدارة الإصلاح في المنظمة، سونغ آه لي، إن كثيرين عادوا لاعتقادهم بتحسن الوضع الأمني، بينما اضطر آخرون للعودة بسبب تدهور ظروف النزوح.

وأشارت إلى أن العائدين يواجهون أوضاعا صعبة، في ظل تضرر واسع للمنازل والبنى التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء، خاصة في الخرطوم.

وفي ولاية الجزيرة، عاد مزارعون إلى أراض تضررت فيها أنظمة الري، ما يهدد الإنتاج الغذائي وسبل المعيشة.

ورغم التحديات، توقعت المنظمة عودة أكثر من مليوني شخص إضافي إلى الخرطوم خلال العام الجاري.

وأكدت أنها قدمت مساعدات لنحو 4 ملايين شخص منذ عام 2023، لكنها حذرت من أن الاحتياجات لا تزال "هائلة"، مع بقاء نحو 9 ملايين نازح.

وتسعى المنظمة إلى جمع 170 مليون دولار لخطة الاستجابة لأزمة السودان لعام 2026، لكنها تواجه عجزا تمويليا بنحو 97.2 مليون دولار.