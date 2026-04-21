وقال ترامب في حوال مع قناة سي إن بي سي: "سننتهي إلى صفقة رائعة. ليس لديهم خيار. لقد قضينا على أسطولهم البحري وقضينا على سلاحهم الجوي وقضينا على قادتهم. إنه تغيير للنظام".

وأضاف ترامب: "لم يتبق الكثير من الوقت في مهلة وقف إطلاق النار مع إيران.. ولا أريد تمديدها. سنتوصل في النهاية لاتفاق كبير".

وتابع الرئيس الأميركي: "أتوقع أن ننفذ ضربات ضد إيران، لأنني أرى أن هذا هو النهج الأفضل للدخول به.. وجاهزون للتحرك".

وأشار ترامب إلى الحصار الأميركي قائلا :"كان الحصار ناجحا بشكل كبير. قالوا قبل يومين إنهم سيفتحون المضيق. فقلت لا لن نفتح المضيق حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي"، متابعا: " أعتقد أنه ليس لديهم خيار آخر".

كما تحدث عن الإيرانيين بالقول: "لقد أزلنا قادتهم، بصراحة، وهذا يعقد الأمور من جهة، لكن هؤلاء القادة أكثر عقلانية بكثير. إنه تغيير للنظام، بغض النظر عن المسمى، وهو أمر لم أُعلن نيتي القيام به، لكنني فعلته بشكل غير مباشر".

وتوجه بالحديث للإيرانيين قائلا: "عليهم أن يتحلوا بالعقل وأن يستخدموا المنطق السليم، ويمكنهم أن يضعوا أنفسهم في موقع قوي ليصبحوا دولة عظيمة و دولة شرعية لا دولة قائمة على الموت والرعب".