وجاء في بيان للخارجية السعودية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشيد المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية."

وأضاف البيان: "تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة".

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي أعلن، يوم الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان صحفي، إن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطه بـ"ولاية الفقيه" في إيران.