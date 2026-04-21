ونقل مراسل أكسيوس عن كين قوله: "نحن على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في أي لحظة".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الاثنين، إن الكثير من القنابل ستبدأ في الانفجار إذا انتهى وقف إطلاق النار مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفا أن هدف المحادثات الجارية مع طهران يبقى منعها من امتلاك سلاح نووي.

وأكد ترامب في تصريح لخدمة البث العام أنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستشارك في محادثات إسلام آباد، لكنه قال إن واشنطن وافقت على الحضور، وإن عدم مشاركة طهران لا يمثل مشكلة بالنسبة له.

من جهتها نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، الثلاثاء، عن مصادر أن إيران تستعد لاحتمال تجدد الحرب، في ظل ما تعتبره طهران مطالب أميركية مفرطة واستمرار الحصار البحري عليها من دون انعقاد مفاوضات جديدة.