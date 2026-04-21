وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "انتهكت إيران وقف إطلاق النار عدة مرات"، في إشارة إلى الهدنة لمدة أسبوعين التي تنتهي مهلتها بحلول الأربعاء، والتي قد ينزلق بعدها الشرق الأوسط مجددا إلى الحرب.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن المفاوضات الأميركية الإيرانية قد تبدأ صباح الأربعاء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكان ترامب قد صرح، الاثنين، بأن الاتفاق الذي تعمل إدارته على إبرامه مع إيران "سيكون أفضل بكثير من الاتفاق النووي الشامل"، في إشارة إلى الاتفاق الذي صاغته إدارة باراك أوباما بمشاركة جو بايدن، ووصفه بأنه "من أسوأ الاتفاقات التي أُبرمت فيما يتعلق بأمن بلادنا".

وأضاف ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال": "لقد كان طريقا مضمونا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما لن يحدث ولا يمكن أن يحدث مع الاتفاق الذي نعمل عليه".

كما كتب، في وقت سابق على المنصة نفسها، أن "عملية مطرقة منتصف الليل"، وهو الاسم الذي أطلقته واشنطن على ضرباتها، تمثل "تدميرا كاملا وشاملا لمواقع الغبار النووي في إيران".

وأضاف: "وبالتالي، سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة".