وقالت وزارة الحرب الأميركية في بيان لها: " خلال الليل، نفّذت القوات الأميركية عملية تفتيش بحرية، واعتراضا بحريا، وتفتيشا لسفينة النقل "تيفاني" عديمة الجنسية الخاضعة للعقوبات، وذلك دون وقوع أي حوادث في منطقة مسؤولية القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت الوزارة: "سنواصل جهودنا العالمية لإنفاذ القانون البحري بهدف تعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعماً مادياً لإيران".

وتابعت البيان: "المياه الدولية ليست ملاذا آمنا للسفن الخاضعة للعقوبات، وستواصل وزارة الحرب منع الجهات الفاعلة غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري".

كانت القوات الأميركية قد احتجزت، يوم الأحد، سفينة الحاويات "توسكا" والتي ترفع العلم الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن طاقم "توسكا" لم يمتثل للتحذيرات المتكررة على مدى 6 ساعات، وإن السفينة انتهكت الحصار الأميركي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها، الثلاثاء، إن القوات الأميركية هاجمت سفينة تجارية إيرانية، هي السفينة توسكا، بالقرب من سواحل البلاد، ونددت بالحادث ووصفته بأنه "غير قانوني وانتهاك" للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة بالإفراج الفوري عن السفينة وأفراد طاقمها وعائلاتهم، وقالت إن الواقعة تمثل خرقا لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه هذا الشهر، وحذرت من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن أي تصعيد إضافي.

ونقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أمس الاثنين، عن الجيش الإيراني قوله إن السفينة كانت قادمة من الصين واتهم الولايات المتحدة "بالقرصنة المسلحة".

وأضاف الجيش أنه مستعد لمواجهة القوات الأميركية بسبب "العدوان السافر"، لكنه مقيد بسبب وجود عائلات أفراد الطاقم على متن السفينة.

وفرضت واشنطن عقوبات على مجموعة خطوط الشحن التابعة لإيران في أواخر عام 2019، واصفة إياها بأنها "شركة الشحن المفضلة لدى ناشري الأسلحة وكذلك وكلاء المشتريات الإيرانيين"، والتي تتضمن نقل مواد مخصصة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.