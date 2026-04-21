قال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يواصل تمركزه في مواقعه جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل ما وصفه بـ"النشاطات المستمرة" لحزب الله.

ودعا السكان إلى عدم التحرك جنوب خط القرى المحددة ومحيطها، وعدم العودة إلى عدد من البلدات الحدودية، بينها الناقورة وبنت جبيل ومارون الرأس وميس الجبل، حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي واصل تفجير منازل وبنى تحتية في قرى بيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بعد تفخيخ أحياء سكنية وتسويتها بالأرض.

كما تم تفجير مبنى المدرسة المهنية الرسمية عند المدخل الجنوبي لبلدة الخيام، إضافة إلى تدمير مبان في حي المسلخ بمدينة بنت جبيل، وسط أعمال تجريف وتحليق مكثف للطيران المسيّر فوق منطقة صور.