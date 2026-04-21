وأشاد البديوي باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدة بذلك نموذجا متقدما في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أراضيها من أي تهديدات.

كما جدد رفض مجلس التعاون لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها.

كان جهاز أمن الدولة الإماراتي أعلن ، يوم الاثنين ، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وقال جهاز أمن الدولة الإماراتي ، في بيان صحفي ، إن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطه بـ "ولاية الفقيه" في إيران.