يأتي هذا في وقت أبدت فيه الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب ⁠وقف إطلاق النار من نهايته.

وأضاف المسؤول أن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ونقلت الوكالة عن مصدر باكستاني مشارك في المناقشات قوله إن هناك زخما يدفع لاستئناف المحادثات، غدا الأربعاء، رغم أن إيران استبعدت في وقت سابق جولة ثانية من المفاوضات هذا الأسبوع.

وذكر المصدر اليوم الثلاثاء، أن "الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا"، مضيفا أن ترامب قد يحضر شخصيا أو عن بعد في حالة التوقيع على اتفاق.

وأفاد موقع أكسيوس عن مصادر أميركية قولها إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي سيسافر إلى باكستان اليوم الثلاثاء من أجل المفاوضات.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن إيران أبلغت الوسطاء من المنطقة أنها سترسل وفدا إلى باكستان اليوم الثلاثاء.