وقال كاتس خلال مراسم أُقيمت بمناسبة اليوم الوطني لإحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في حروب إسرائيل إن "الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله.. من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية".

وكان كاتس قد أكد في وقت سابق على التزام إسرائيل بنزع سلاح حزب الله سواء بـ"الوسائل العسكرية أو السياسية".

وقال، يوم الجمعة الماضي، في كلمة له: "الهدف الذي حددناه، وهو نزع سلاح حزب الله عبر وسائل عسكرية أو سياسية، كان ولا يزال هدف المعركة الذي نلتزم به، حيث نشأ الآن أيضا زخم سياسي كبير بمشاركة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة والتزامه بهذا الهدف، مع ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية".