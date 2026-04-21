وأفادت مصادر محلية، بأن 3 مواطنين لقوا حتفهم إثر قصف استهدف مفترق الزقزوق في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، وهم: درويش العتال، وسعد أبو هلال، وماجد أبو موسى.

وأضافت أن المسمى درويش العتال لم يمض على عقد قرانه سوى أيام قليلة.

وفي السياق ذاته، قتلت مواطنة بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقتل 757 فلسطينيا على الأقل منذ سريان الهدنة في أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها.