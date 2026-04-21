وسيصل فانس إلى عاصمة باكستان في وقت يقترب به وقف إطلاق النار من نهايته، بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون برفقة فانس، مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب.

ورغم صعوبة التوصل إلى اتفاق شامل في ظل هذا الجدول الزمني الضيق، فإن ترامب قد يوافق على تمديد المهلة إذا ظهرت بوادر تقدم.

وقد أضاف الرئيس الأميركي بالفعل يوما آخر، فبينما تنتهي هدنة الأسبوعين المتفق عليها الثلاثاء، صرح يوم الإثنين أن الموعد النهائي هو مساء الأربعاء.

وحسب "أكسيوس"، فقد أمضى البيت الأبيض يوم الإثنين بأكمله في انتظار إشارة من طهران تفيد بإرسال فريق التفاوض إلى إسلام آباد.

وأفاد مصدر مطلع بوجود ضغوط من الحرس الثوري على المفاوضين، للتمسك بموقف أكثر حزما بشأن رفض أي محادثات قبل إنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وحث الوسطاء الباكستانيون والمصريون والأتراك طهران على حضور الاجتماع، وكان الفريق الإيراني ينتظر الضوء الأخضر من المرشد مجتبى خامنئي، الذي صدر بالفعل مساء الإثنين، بحسب مصدر "أكسيوس".