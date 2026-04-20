وستعقد الجولة الجديدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وستكون مثل السابقة، على مستوى السفراء.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم كشف هويته: "سنواصل تسهيل المناقشات المباشرة التي تجرى بحسن نية بين الحكومتين".

وقبل أسبوع، التقى في مقر وزارة الخارجية الأميركية سفيرا إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة، علما أن لا علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وبعد 3 أيام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة 10 أيام في الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الجمعة، استمرت الضربات الإسرائيلية وعمليات الهدم في مناطق متفرقة من لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 2387 شخصا في لبنان ونزوح مليون شخص منذ مطلع مارس، وفق حصيلة رسمية محدثة صدرت الإثنين.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الإثنين، أن هدف المفاوضات المباشرة المرتقبة مع اسرائيل هو وقف الأعمال العدائية، وإنهاء احتلال قواتها لمناطق جنوبي البلاد، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الأميركي لتثبيت الهدنة السارية منذ أيام.