وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بينما باتت المفاوضات بين الطرفين محل شك.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تذكر هيئة البث اسمه: "جميعنا ننتظر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، لكن الأطراف ليست قريبة من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ترامب إنه "إذا انتهى وقف إطلاق النار ليل الثلاثاء من دون اتفاق، فسيتم إلقاء الكثير من القنابل" على إيران.

وردا على سؤال حول مشاركة الإيرانيين في الجولة المقبلة من المحادثات في باكستان، أجاب ترامب: "لا أعلم. من المفترض أن يكونوا هناك. لقد وافقنا على الذهاب لكنهم يقولون إنهم لم يوافقوا. هذا ما حسم. لكننا سنرى إن كانوا سيشاركون أم لا. وإن لم يشاركوا فلا بأس أيضا".

كما سئل ترامب عما يريد تحقيقه من الجولة المقبلة من المفاوضات، فأجاب: "لا للأسلحة النووية. الأمر بسيط للغاية. يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".