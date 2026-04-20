وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إشادتها بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، مشددة على رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمها للإجراءات التي تتخذها الإمارات لحفظ أمنها واستقرارها.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية المخطط الإرهابي، واعتبرته محاولة مرفوضة لزعزعة أمن الإمارات، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات.

من جانبها، أدانت مصر المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة

وثمن بيان للخارجية المصرية نجاح الأجهزة الأمنية الإماراتية في إحباط هذا المخطط الآثم وتفكيك التنظيم الإرهابي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها يجانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، ومؤكدة أن أمن واستقرار دولة الإمارات يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية.

كما جددت مصر إدانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن، الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف زعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة.

وكشفت التحقيقات ارتباط التنظيم بجهات خارجية، بينها ما يُعرف بـ"ولاية الفقيه" في إيران، إضافة إلى تبني عناصره أفكارا متطرفة وتنفيذ عمليات تجنيد واستقطاب عبر لقاءات سرية داخل الدولة وخارجها.

كما أظهرت التحقيقات سعي التنظيم لاختراق مواقع حساسة، وجمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات مشبوهة، فضلا عن محاولات التأثير على الشباب والتحريض ضد سياسات الدولة.

وأكد جهاز أمن الدولة مواصلة التصدي لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعيا إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية.