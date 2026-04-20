وأوضح ترامب في منشور على تروث سوشال: "إسرائيل لم تدفعني أبدا إلى الحرب مع إيران، بل إن نتائج السابع من أكتوبر، إلى جانب قناعتي الراسخة منذ سنوات بأن إيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، هي التي فعلت ذلك".

وألمح ترامب إلى احتمال تغيير سياسي في طهران، قائلا: "النتائج في إيران ستكون مذهلة وإذا كان قادة إيران الجدد (تغيير النظام!) أذكياء، فيمكن لإيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر".

وانتقد ترامب بشدة ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، معتبرا أن جزءا كبيرا من التحليلات الإعلامية واستطلاعات الرأي "مضللة"، مضيفا: "أشاهد وأقرأ ما يقوله محللو واستطلاعات الأخبار الكاذبة بدهشة تامة. 90 بالمئة مما يقولونه أكاذيب وقصص مختلقة، والاستطلاعات مزورة."

كما قارن بين ما اعتبره "تزييفا" في استطلاعات الرأي والانتخابات الأميركية لعام 2020، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام "تتجاهل" قضايا مشابهة في دول أخرى مثل فنزويلا.

وفي تصريح سابق لشبكة "فوكس نيوز"، قال الرئيس الأميركي، يوم الاثنين،: "سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة".

وأكد ترامب أن وفدا أميركيا رفيع المستوى يضم نائبه جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يتوجه إلى باكستان لعقد جولة جديدة من المحادثات مع طهران.

وأشار إلى استعداده لعقد لقاء مباشر مع القيادة الإيرانية في حال تحقيق تقدم، مشددا على أن الشرط الأساسي يتمثل في تخلي إيران عن أي سعي لامتلاكسلاح نووي.

وفي السياق، أوضح أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، مرجحا عدم تمديد وقف إطلاق النار إذا لم يتم إحراز تقدم خلال الفترة المحددة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران لم تغيّر موقفها بشأن عدم المشاركة في محادثات باكستان.