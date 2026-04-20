وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف الجولة الأولى من المحادثات بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض في 14 أبريل، في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "سنواصل تسهيل إجراء مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين".

وستكون هذه أول محادثات بين الجانبين منذ بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام يوم الخميس.