وأكد ترامب في تصريح لخدمة البث العام أنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستشارك في محادثات إسلام آباد، لكنه قال إن واشنطن وافقت على الحضور، وإن عدم مشاركة طهران لا يمثل مشكلة بالنسبة له.

كما أعلن ترامب رفضه لتقدير وزير الطاقة كريس رايت بأن أسعار البنزين قد لا تنخفض إلى أقل من ثلاثة دولارات قبل وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، معتبرا أنها ستنخفض بقوة إذا انتهى التصعيد وفعلت إيران ما ينبغي عليها فعله.

في غضون ذلك كتب الرئيس الأميركي على ترو سوشال : "كما هو الحال في النتائج في فنزويلا، التي لا يحب الإعلام الحديث عنها، فإن النتائج في إيران ستكون مذهلة — وإذا كان قادة إيران الجدد (تغيير النظام!) أذكياء، فيمكن لإيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر!".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تدفعه للدخول في الحرب مع إيران موضحا: "نتائج أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب قناعتي الراسخة منذ زمن طويل بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويا أبدا، هي التي دفعتني لذلك".

وفي تصريح آخر لصحيفة "ذا بوست"، الاثنين، قال ترامب :"نائب الرئيس جيه دي فانس والوفد الأميركي المشارك في محادثات السلام مع إيران في طريقهم إلى باكستان ومن المتوقع أن يصلوا في غضون ساعات، مضيفا أنه مستعد للقاء كبار القادة الإيرانيين إذا تم التوصل إلى انفراجة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف من يقود إيران، قال ترامب: "لدينا أفكار جيدة جدا، ونعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين".