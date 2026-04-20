وأوضحت دراسة تحليلية جديدة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أنه في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها أصحاب البضائع، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والازدحام في الموانئ، والضغوط المناخية، تبرز القدرة على نقل البضائع بسلاسة عبر منظومة نقل متكاملة ومتعددة الأنماط كعامل تنافسي حاسم.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق النقل متعدد الأنماط على مستوى العالم مرشحة للوصول إلى نحو 160 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يفتح فرص نمو تُقدّر قيمتها بنحو 60.7 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب المتزايد على سلاسل توريد أكثر مرونة وشفافية وموثوقية.

ويشمل ذلك خدمات الشحن الساحلي وخدمات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة التي تربط بين الموانئ الإقليمية، إلى جانب حلول النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية التي تمتد بحركة البضائع إلى داخل المناطق، مما يتيح حلولاً لوجستية أكثر تكاملاً وشمولاً عبر الممرات التجارية الرئيسية.

وبالنسبة إلى "دي بي ورلد"، فإن هذا التوجّه لا يقتصر على كونه رؤية مستقبلية، بل تمت ترجمته إلى واقع عملي يجري تطبيقه عبر شبكتها العالمية المتكاملة، فمن خلال قطاع الخدمات البحرية، تربط "دي بي ورلد" أكثر من 200 ميناء حول العالم، وتدعم ما يزيد على 23,500 رحلة سنوياً.

وفي الوقت ذاته، يتولى قطاع حلول الشحن في المجموعة مناولة نحو 6 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بما يُعزّز مستويات الربط الساحلي والإقليمي، التي تُعدّ ركيزة أساسية لتدفّقات التجارة العالمية، كما تواصل "دي بي ورلد" دمج هذه الخدمات مع منظومتها اللوجستية الداخلية، بما يشمل النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية، لتمكين المتعاملين من نقل بضائعهم بكفاءة أعلى عبر أبرز الممرات التجارية العالمية.

ويكتسب هذا النهج القائم على الممرات أهمية متزايدة مع تحوّل سلاسل التوريد من نماذج خَطِّية تقليدية "من نقطة إلى نقطة" إلى شبكات إقليمية مترابطة. ومع تزايد تأثير عوامل المرونة، والتوجه نحو الأقلمة، وتسريع الوصول إلى الأسواق، تحتاج الشركات إلى أنظمة نقل قادرة على التكيّف عبر أنماط متعددة مع الحفاظ على الموثوقية والشفافية من بلد المنشأ إلى المقصد.

وتواصل "دي بي ورلد" مواكبة هذه التحوّلات عبر ترسيخ التكامل بين الموانئ والخدمات البحرية والحلول اللوجستية الداخلية، بما يُتيح تقديم منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد.

ويشمل ذلك توسيع نطاق خدمات الربط الساحلي وخدمات الشحن للمستفات القصيرة والمتوسطة خارج المراكز الرئيسية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى المناطق الداخلية من خلال تكامل شبكات السكك الحديدية والطرق البرية، بما يُسهم في رفع مستوى التنسيق عبر مختلف مراحل رحلة الشحن.

وتضع هذه القدرات "دي بي ورلد" في موقع يمكنها من دعم متعامليها في ظل تحوّل التجارة العالمية نحو نموذج قائم على الممرات، حيث تصبح المرونة التشغيلية عنصراً حاسماً.

وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية بقطاع الخدمات البحرية في "دي بي ورلد"، إنه وفي ظل التحديات المتنامية التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، باتت الحاجة إلى تكامل الموانئ والخدمات البحرية وشبكات السكك الحديدية والطرق البرية ضمن ممرات تجارية مترابطة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ومن هذا المنطلق، تواصل "دي بي ورلد" تمكين متعامليها من الحفاظ على مستويات عالية من الموثوقية والكفاءة، من خلال توفير حلول شحن مرنة ومتكاملة تُعزِّز انسيابية حركة التجارة عبر شبكاتها العالمية.

وتسلّط "دي بي ورلد" الضوء على التوجّهات بشكل أوسع ضمن دراستها التحليلية الجديدة بعنوان: "فرصة بقيمة 60.7 مليار دولار أمريكي: النقل متعدد الأنماط ومستقبل التجارة العالمية"، حيث تستعرض الدراسة مساهمة شبكات النقل المتكاملة في إعادة تشكيل حركة البضائع وتعزيز تدفقها عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.