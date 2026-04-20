وأوضح عون، خلال لقائه وفدا من "جبهة السيادة"، أن خيار التفاوض يهدف إلى "وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى "تفهما وتجاوبا" مع مطالب لبنان خلال اتصال هاتفي، لافتا إلى أنه تدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار والتحضير لمسار تفاوضي "ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي".

وأضاف أن الاتصالات ستتواصل "للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات"، مؤكدا أهمية توفير "أوسع دعم وطني" للفريق المفاوض لتحقيق أهدافه.

وشدد الرئيس اللبناني على أن المفاوضات المقبلة "منفصلة عن أي مسارات أخرى"، موضحا أن لبنان أمام خيارين: "إما استمرار الحرب بما تحمله من تداعيات إنسانية واقتصادية وسيادية، أو التفاوض لوضع حد لها وتحقيق الاستقرار المستدام".

وختم بالقول: "اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى الاتصالات الجارية مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو.

كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، والسبل الكفيلة بالمحافظة على وقف إطلاق النار.